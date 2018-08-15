За попавшими в беду на Колыме петербургскими туристами вылетел вертолет

За терпящими бедствие в Магаданской области петербургскими туристами вылетел вертолет, сообщает региональное управление МЧС.

«Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту, вылетел в район эвакуации туристов на реке Омулевке в Сусуманском городском округе», – рассказали в ведомстве 15 августа.

Напомним, незарегистрированная туристическая группа из трех человек (все — жители Северной столицы) находится в 200 км от ближайшего населенного пункта, города Сусумана. К ней невозможно добраться по земле из-за горного скалистого ландшафта, непроходимых лесов и высокого уровня рек. Расстояние от Магадана – 600 км.

Борт с туристами ждут в Магадане через 40 минут.