Setl City вышла во второй тур конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Setl City

Элитный ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City номинирован на получение премии PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 по итогам отборочного тура в категории «Жилая недвижимость. Регионы».

Второй тур пройдет в формате презентаций проектов на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE. Он состоится в Москве в сентябре этого года.

«Дом на Кирочной» – клубный дом премиум-класса в самом сердце Петербурга, органично вписанный в сложившуюся историческую композицию Кирочной улицы. Он был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Доминантой здания является угловая башня-эркер. Фасад выполнен с использованием декоративных элементов, свойственных исторической застройке города: колонн, карнизов, кованой ограды балконов, а на верхних этажах расположены просторные мансарды.

«Дом на Кирочной» построен в стиле петербургских доходных домов начала XX века. Миниатюрный, но ухоженный двор жилого комплекса и соседнего с ним «Дома у Ратуши» стал идеальной площадкой для проведения фестиваля воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц. Гости мероприятия, которое проходило в начале лета, смогли окунуться в атмосферу жизни Северной столицы разных времен и принять участие в традиционных петербургских летних городских развлечениях. Сюда пришли поиграть в городки и шашки, послушать джазовых музыкантов, а также оценить интересную фотовыставку, посвященную истории города.

Проекты Setl City не первый раз проходят строгий отбор конкурса PROESTATE AWARDS. Так, в прошлом году элитный жилой комплекс «Петровский. Квартал на воде» признан победителем в номинации «Lifestyle. Лучший проект в сфере жилищного строительства: бизнес/элит Северная столица».

В текущем году конкурс стал масштабнее: PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS 2018 объединила две значимые премии в области коммерческой и жилой недвижимости. В состав жюри входят ведущие российские и международные эксперты, представители крупнейших брокерских и девелоперских компаний, архитекторы и инженеры.

Справка о компании Setl City

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/dom-na-kirochnoi/ declarations

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty. ru/buildings/dom-u-ratushi/ mortgage

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО «Новый элемент», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/petrovskii-park/ declarations