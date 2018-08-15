Три украинские шахты встали на забастовку

Горняки трех шахт государственного предприятия "Мирноградуголь" в Донецкой области Украины в среду остановили работу из-за задолженности по зарплате, об этом 15 августа сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горняки трех шахт госпредприятия "Мирноградуголь" остановили свою работу в первую смену, выстроились в колонны и двигаются в направлении здания их государственного предприятия", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его информации, задолженность по зарплате шахтерам этого госпредприятия составляет 71 миллион гривен (около 2,6 миллиона долларов), а общая задолженность на государственных шахтах Украины — 880 миллионов гривен (около 32 миллионов долларов).

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.