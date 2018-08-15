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Спорт
15.08.2018 11:36
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Александр Кержаков: Если убрать Дзюбу из состава, «Зениту» будет очень тяжело

 

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», старший тренер юниорской сборной 2001 года рождения Александр Кержаков в интервью «Фонтанке» рассказал о важности форварда Артема Дзюбы для команды.

«Артем поймал волну, он забивает. Сейчас, если убрать его из состава, «Зениту» будет очень тяжело. Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников», – заявил Кержаков.

По словам бывшего футболиста, когда восстановится Александр Кокорин, он без проблем сможет выходить на поле одновременно с Дзюбой.

«Кокорин справа будет не хуже. Возьмем чемпионат мира. Сборная Франции стала чемпионом. Они играли, в принципе, в прагматичный футбол, ничего выдающегося не показывая. Когда у тебя есть хорошая команда с индивидуально хорошими футболистами, ты и будешь делать результат. Кокорин для российского чемпионата – очень индивидуально сильный футболист, который может давать результат в одиночку. Возможно все. Кокорин и Дзюба могут выходить вдвоем. Нужно исходить из соперников. Это не проблема, когда у тебя много хороших игроков. Хуже, когда у тебя еле набирается игроков на заявку. А у «Зенита» сейчас очень много хороших футболистов», – подчеркнул Кержаков.

Напомним, на прошедшем в России чемпионате мира по футболу Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков российской сборной. На счету форварда 3 гола — второй результат команды после Дениса Черышева (4 гола). Несмотря на успешный турнир и заверения нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака в нужности Дзюбы для команды, слухи об уходе нападающего не утихают. По разным данным, Дзюбой интересуются: помимо «Галатасарая», еще один турецкий клуб «Бешикташ», французский «Бордо», а также ряд английских команд. Популярность Дзюбы среди простых болельщиков даже из других городов просто зашкаливает. Мужчины рыдают при виде него и просят снять шорты.

Полную версию интервью с Александром Кержаковым читайте здесь.

В составе «Зенита» Александр Кержаков играл с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. За это время провел 386 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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