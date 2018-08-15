Петербургский авторынок консолидируется. Крупнейшие дилеры увеличили долю до 80%

В первой половине 2018 года 20 ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга реализовали 59 871 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 32% больше показателя продаж за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщило агентство «Auto-Dealer-СПб» 15 августа.

Всего в Северной столице было продано 74 720 новых машин. Таким образом, на 20 крупнейших игроков пришлось 80% рынка, что на 7 п.п. больше, чем годом ранее.

Лидером автомобильного рынка Петербурга остается ГК «РОЛЬФ». Группа за первое полугодие увеличила продажи на 10,6%. Но ее доля от общего объема реализации новых автомобилей в городе сократилась. На 2-е место вышел холдинг «Максимум», который впервые оказался в лидирующей тройке. Замыкает ее группа «Мега-Авто».

Топ-20 покинула «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ», которая продала три своих дилерских центра LADA, и «Автоцентр Аврора», потерявший свои дилерские центры KIA.

По итогам полугодия восемь холдингов сократили свою долю на рынке, хотя рост продаж при этом зафиксирован у 19 компаний. Единственным дилером, показавшим падение реализации автомобилей, стал Major.