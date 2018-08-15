Стало известно, кто оставил дом на Гражданской без канализации на неделю

Ремонт внутридомовых коммуникаций в восьмом доме на Гражданской улице в Петербурге проводила компания «КРЕДО-Сервис». Ранее жильцы пожаловались на плохое качество работ, в том числе рассказали про отключение на неделю канализации.

По словам местных жителей, беспорядок в доме наблюдается уже практически год. Пока идёт капитальный ремонт, люди успели пережить набег крыс и мышей.

Стоимость работ по внутридомовым коммуникациям составляет около 10,8 млн рублей, по фасаду – 6 млн. Фасадом в рамках ремонтной кампании занималась фирма «Альтернатива», её пятеро рабочих накануне пострадали при обрушении строительных лесов.

После происшествия с рабочими Фонд капитального ремонта проверит устойчивость всех строительных лесов на территории города.