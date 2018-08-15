Александр Кержаков: Я остался в структуре «Зенита», но свои функции не понимаю

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков в интервью «Фонтанке» рассказал о своих нынешних обязанностях в клубе. В 2017 году экс-игрок был назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». В марте 2018 возглавил юношескую сборную 2001 года рождения.

«Академия сейчас отдалилась от меня: я вроде остался в структуре клуба, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было. Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии. Но к «Зениту» пока имею, это точно, а в какой роли, не понимаю сам», – заявил Кержаков.

По его словам, в прошлом году он смотрел для Академии детей всех возрастов, как только у него появлялись время и возможность.

«Мне все ребята интересны. Еще я старался высказывать свое мнение о том, как можно что-то изменить. Такие функции у меня были в прошлом году. Сейчас меня пока никто ни о чем не спрашивал. Есть люди, которые по-прежнему присылают мне на телефон видео маленьких ребят со всей страны. Я смотрю, отсылаю Вячеславу Малафееву (заместитель спортивного директора «Зенита». – Прим. ред.), но, как эта цепочка идет дальше, не знаю. Есть талантливые ребята», – подчеркнул Кержаков.

Полную версию интервью с Александром Кержаковым читайте на «Фонтанке».

В составе «Зенита» Александр Кержаков играл с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. За это время провел 386 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.