Рубль неуверенно растет по отношению к евро и доллару

Рубль укрепился к евро и доллару по итогам основной валютной сессии вторника, и в среду продолжил торговаться на том же уровне разнонаправленно.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, если два дня назад курс американской валюты превысил отметку в 68 рублей, а евро достиг 78 рублей, то на открытии торгов в среду они торгуются на уровне 66,3 и 75,1 соответственно и даже росли с утра на 15-16 копеек.

Тем не менее торги на российском рынке акций в среду стартовали на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи в первые минуты потерял 0,4%, РТС – 0,25%. Европейские индексы вчера также не смогли выбраться из «красной зоны» на фоне нестабильной экономической ситуации в Турции. Цена на нефть также снижается, и утром среды торгуется у отметки в 72 доллара за баррель марки Brent.