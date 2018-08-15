В Крыму карты Visa и MasterCard окончательно заменит «Мир»

Генбанк объявил о прекращении обслуживание карт Visa и MasterCard на территории Крыма, а также переводе клиентов на российскую платежную систему «Мир».

«Если Вы еще не получили новую карту «Мир», то необходимо в срок до 14 августа 2018 года получить её в офисе АО «Генбанк», где Вам ранее выдавалась карта платежной системы Visa Int. или MasterCard. Замена на карту «Мир» производится бесплатно», – сообщается на сайте Генбанка.

Отмечается, что «Мир» не зависит от иностранных платежных систем и соответствует всем стандартам безопасности.

Напомним, что компании Visa и MasterCard перестали работать на территории крымского полуострова еще в декабре 2014 года из-за санкций США. На данный момент в Крыму не осталось банков, которые бы выпускали карты международных платежных систем.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года на правах субъектов Федерации после проведения референдума, на котором свыше 90 процентов населения полуострова поддержали такое решение. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Запада не признали российский статус Крыма, вслед за этим и последовали экономические санкции в отношении РФ и полуострова. Россия в качестве ответных мер в том числе начала разрабатывать свою собственную платежную систему.