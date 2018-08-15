Баба Пеня отправит в Финляндию пассажиров Princess Anastasia, у которых нет долгов за свет. Остальным придется пообщаться с приставами

Пассажиров парома Princess Anastasia в очередной рейс будет провожать Баба Пеня. Она придет на Морской вокзал в Петербурге — и не одна, а в компании полицейских и приставов.

16 августа на Морском вокзале впервые пройдет совместная акция судебных исполнителей, сотрудников «Петроэлектросбыта» и транспортной полиции. У пассажиров Princess Anastasia, отправляющихся в Финляндию, проверят документы и отсутствие задолженностей, в том числе за свет. Долги могут стать причиной запрета на выезд из страны, сообщили в «Петербургской сбытовой компании».

Пассажирам расскажут об удобных способах оплаты электричества и погашения задолженности, а в завершение туристов отправит в плавание Баба Пеня (талисман «Петроэлектросбыта»), которая еще и развлечет детей.