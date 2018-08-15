Девушки разбили Porsche, улетев к остановке на Шуваловском. Есть пострадавшие

Детали в этой аварии как на подбор: молодая женщина на дорогой машине; разбила самостоятельно, без «помощи» других водителей; в компании как минимум одной подружки и под сенью «Лахта Центра»; под утро, а значит, не исключено, что после весёлой ночи. Почти как анекдот, но с серьёзным финалом – два человека в больнице.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 августа около 4:45 на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов «Порше Кайен» вылетел с дороги и сбил опору освещения. Госпитализированы женщины 27 и 28 лет (одна из них, по предварительным данным, была за рулём), обе в состоянии средней степени тяжести.

Удар был такой силы, что столб рухнул прямо у остановки общественного транспорта, чудом не задев павильон, пишет «Мегаполис».

«В машине было два парня и две девушки. Одна ушла до приезда служб пешком, вторую увезли на скорой. Парни остались», – рассказывает Денис в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Я видела, как одна девушка из машины ушла, пока никто не приехал. Похоже, она была за рулём. Не знаю, нашли её или нет. Но уходила она быстро, – подтверждает Эльвира. – Ушла, а вторую на заднем сиденье зажало. Медики вытаскивали. А парни действительно были».

По факту ДТП полиция проводит проверку.