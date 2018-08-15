Петербургские ученые вступились за обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой освободить из СИЗО Виктора Кудрявцева, сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Ученого обвиняют в передаче натовским странам данных о российских ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Авторы обращения указывают, что их 74-летний коллега содержится в следственном изоляторе, что «угрожает его здоровью и даже жизни». При этом ученые просят Путина «использовать авторитет» для изменения до суда меры пресечения Кудрявцеву, сообщает 15 августа «Коммерсант». В обращении союза подчеркивается, что состояние здоровья и отсутствие загранпаспорта не позволят ученому скрыться от правосудия.

Ранее адвокат и сын обвиняемого жаловались, что из-за диабета сотруднику ЦНИИмаш требуется особая диета, которой он не может придерживаться в СИЗО.

ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Следствие настаивает, что в это время ученый мог передавать секретные данные Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. При этом защита говорит, что у Кудрявцева 20 лет не было доступа к секретной информации. Сам ученый свою вину отрицает.