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Общество
15.08.2018 10:32
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Петербургские ученые вступились за обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой освободить из СИЗО Виктора Кудрявцева, сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Ученого обвиняют в передаче натовским странам данных о российских ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Авторы обращения указывают, что их 74-летний коллега содержится в следственном изоляторе, что «угрожает его здоровью и даже жизни». При этом ученые просят Путина «использовать авторитет» для изменения до суда меры пресечения Кудрявцеву, сообщает 15 августа «Коммерсант». В обращении союза подчеркивается, что состояние здоровья и отсутствие загранпаспорта не позволят ученому скрыться от правосудия. 

Ранее адвокат и сын обвиняемого жаловались, что из-за диабета сотруднику ЦНИИмаш требуется особая диета, которой он не может придерживаться в СИЗО.

ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Следствие настаивает, что в это время ученый мог передавать секретные данные Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. При этом защита говорит, что у Кудрявцева 20 лет не было доступа к секретной информации. Сам ученый свою вину отрицает.

Справка:

Санкт-Петербургский союз ученых (СПбСУ) был основан в 1989 году для участия в кампании по избранию академика Андрея Сахарова народным депутатом. В данный момент СПбСУ остается независимой неправительственной организацией, в которую входят около 900 ученых. Союз иногда высказывает мнение научного сообщества по резонансным темам.

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