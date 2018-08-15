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Финляндия
15.08.2018 10:46
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В Светогорске до границы с Финляндией проложат велосипедную дорожку. Проект оценили в два миллиона евро

Пересекать границу с Финляндией велосипедистам из России станет удобнее и безопаснее. Именно такую цель ставит перед собой проект, получивший грант в 1,6 млн евро в рамках программы софинансирования «Юго-Восточная Финляндия – Россия». Она уже одобрена Госдумой, и сейчас готовятся документы на проведение конкурса для поставщиков. Реализация начнётся в конце 2018 года. 

Проектом руководит Дирекция по развитию транспорта в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В 2021 году от города Светогорска до одноимённого пункта пропуска проложат 4-километровую велосипедную дорожку.

Этот пункт пропуска является единственным в Ленобласти, где разрешено пересекать границу на велосипеде. На сегодняшний день туристы на двухколёсном транспорте ездят вдоль проезжей части вместе с автомобилями.

Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Кирилл Поляков, трасса пройдёт от ул. Красноармейской по ул. Спортивной, ул. Пограничной и затем по ул. Победы до МАПП «Светогорск». Окончательный маршрут определят по итогам разработки проектной документации. Местами это будет велополоса, обозначенная разметкой, а местами, в частности по улице Победы, через которую идёт автомобильный поток к МАПП, – велодорожка. На пункте пропуска для велосипедистов также появится разметка и рамки для парковки, где можно оставить транспорт на время прохождения паспортного контроля.

На финской стороне уже есть велодорожка, но она не доходит до границы пункта пропуска. Однако, как уточнили в Дирекции, финская сторона готова обеспечить строительство недостающего участка.

После завершения строительства будет организован велопробег между приграничными городами. Не исключено, что он станет ежегодным.

Общая стоимость проекта – около 2 млн евро (150 млн рублей), 80% из них предоставляется в качестве гранта в рамках программы. Остальные 20% выделяются партнёрами проекта: это города Светогорск и Иматра, а также Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии. Половина суммы пойдёт на инфраструктурную часть, вторая половина – на исследование безопасности велодвижения, организацию велопробега и социальную рекламу.

Общий объем финансирования программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» – 72,3 млн евро, из которых софинансирование ЕС составляет 50%, а другую половину в равных долях финансируют Финляндия и Россия. Соглашение, которое устанавливает правовую базу для выделения средств из госбюджетов и реализации этой программы, в настоящее время ратифицировано в России и Финляндии (6 августа его подписал Владимир Путин) и вступит в силу 1 октября. 

Проект по организации велодвижения между Светогорском и границей вошёл во второй отборочный тур программы наряду ещё с 9 заявками, общая сумма которых составила около 8 млн евро. Среди других проектов есть ещё один велосипедный – проект Университета ИТМО по развитию велосипедного и экологического туризма BizCycle получил грант в 646 тыс. евро.

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