Петербургская сеть «Буквоед» объединяется с московской «Читай-город». Участники рынка говорят о назревающем конфликте

Петербургская сеть «Буквоед» объединится с московской «Читай-город». Об этом «Фонтанке» 15 августа сообщили источники, близкие к компании, и подтвердил владелец петербургской сети Денис Котов.

По его словам, пока слияние происходит на операционном уровне. Существует поручение акционеров произвести объединение «по тем функциям и тем секторам, где централизация принесет экономический эффект». Например, в сфере закупок и управления торговыми акциями в магазинах, пояснил предприниматель.

Интеграцию планировали начать еще в 2008 году. Тогда было сделано объявление о слиянии «Буквоеда» и столичной сети «Новый книжный» (позже переименована в «Читай-город») под эгидой издательства «Эксмо», но фактически ретейлеры развивались независимо, пояснил Денис Котов.

Объединение происходит отнюдь не гладко, говорят собеседники нашего издания. О том, в чем расходятся мнения московских бенефициаров и владельца петербургской компании, а также чем это грозит бизнесу «Буквоеда», читайте в материале «Фонтанки».