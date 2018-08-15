В Италии проверят все старые мосты и тоннели после обрушения в Генуе, жертвами которого стали 35 человек

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли объявил о всеобщем аудите старых мостов и тоннелей по всей стране. Причиной стало обрушение автомобильного моста в Генуе, где, по последним данным, погибли 35 человек.

Как 15 августа пишет РБК со ссылкой на Reuters, Тонинелли заявил, что компания Autostrade per l’Italia (крупнейший итальянский концессионер), в ведении которой находился рухнувший мост, не выполнила свои обязательства.

«Те, кто виноват в этой трагедии, должны быть наказаны. Компании, которые управляют нашими автомагистралями, будут платить самые большие налоги в Европе», — написал он. «Они зарабатывают миллиарды, платят налоги в несколько миллионов и даже не проводят необходимое техническое обслуживание мостов и дорог», — заявил министр, призвав руководство Autostrade уйти в отставку.

«Если они не способны управлять нашими дорогами, то это сделает государство», — подчеркнул Тонинелли. Он добавил, что будет добиваться для компании «существенных санкций» и штрафов, которые могут достичь €150 млн. Правительство, по его словам, также рассмотрит вопрос о лишении компании концессии на управление автомагистралью, к которой относился рухнувший мост.

Группа Atlantia, чьей дочерней компанией является Autostrade per l’Italia, пока не комментировала заявления главы минтранса.

​По последним данным, число погибших при обрушении моста достигло 35 человек, среди них трое детей. Длина упавшей части моста — 80 м, сам мост, построенный в 1960-х годах, был длиной около 1200 м.