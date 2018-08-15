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Город
15.08.2018 10:13
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В Петербурге создали региональную подгруппу по проведению пенсионного референдума

Петербургские коммунисты создали инициативную подгруппу для проведения референдума по пенсионной реформе.  

Как сообщили «Фонтанке» в Горизбиркоме, ГИК получила уведомление о создании региональной подгруппы по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Документ был предоставлен 15 августа депутатом городского парламента от КПРФ Ольгой Ходуновой и двумя ее однопартийцами. Первое собрание подгруппы состоится 22 августа. 

Центризбирком одобрил уже несколько заявок на референдум от групп из разных регионов России. Неделю назад глава ЦИК Элла Памфилова призвала борцов с пенсионной реформой больше не подавать заявки на проведение референдума с новыми формулировками,а объединить усилия и сосредоточиться на одной.  

В июле ЦИК не разрешила провести референдум из-за некорректно сформулированного вопроса. Звучал он так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Обновленный вопрос получил более расширенную формулировку -  «Согласны ли Вы с  тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении  по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение  страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не  должен?» 

Справка:

Для организации всероссийского референдума необходимо провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов страны. Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.

После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. подписей.

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