В Петербурге создали региональную подгруппу по проведению пенсионного референдума

Петербургские коммунисты создали инициативную подгруппу для проведения референдума по пенсионной реформе.

Как сообщили «Фонтанке» в Горизбиркоме, ГИК получила уведомление о создании региональной подгруппы по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Документ был предоставлен 15 августа депутатом городского парламента от КПРФ Ольгой Ходуновой и двумя ее однопартийцами. Первое собрание подгруппы состоится 22 августа.

Центризбирком одобрил уже несколько заявок на референдум от групп из разных регионов России. Неделю назад глава ЦИК Элла Памфилова призвала борцов с пенсионной реформой больше не подавать заявки на проведение референдума с новыми формулировками,а объединить усилия и сосредоточиться на одной.

В июле ЦИК не разрешила провести референдум из-за некорректно сформулированного вопроса. Звучал он так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Обновленный вопрос получил более расширенную формулировку - «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»