«Буквоед» теряет самостоятельность: акционеры сливают сеть с московским «Читай-городом»

Интеграция происходит на фоне снижения прибыли и замедления экспансии петербургской сети. Руководство компании говорит об оптимизации процессов, участники рынка - о назревающем корпоративном конфликте.

Антон Белицкий/Коммерсантъ

О том, что петербургская книжная сеть «Буквоед» фактически переходит в подчинение московской «Читай-город», «Фонтанке» сообщили несколько источников, близких к компании. По их словам, управление ключевыми процессами (закупки, согласование планов акций в магазинах и др.) уже перенесено в столицу или согласовывается с московскими кураторами. На очереди — пересмотр формата, позиционирования и сокращение площадей.

Генеральный директор и основатель «Буквоеда» Денис Котов заверил «Фонтанку», что о попытке недружественного поглощения речи не идет, но имеет место «процесс интеграции», наметившийся еще в 2008 году. Именно тогда было сделано объявление о слиянии «Буквоеда» и столичной сети «Новый книжный» (позже переименована в «Читай-город») под эгидой издательства «Эксмо», но фактически ретейлеры развивались независимо.

«Из-за высоких темпов роста сетей интеграционный процесс был затруднен», – пояснил предприниматель. Он подтвердил, что существует поручение акционеров произвести объединение «по тем функциям и тем секторам, где централизация принесет экономический эффект». Например, в сфере закупок и управления торговыми акциями в магазинах.

В «Читай-городе» сообщили, что сейчас книжные магазины московской и петербургской сетей действительно управляются из единого центра, а также, что предстоит работа над повышением эффективности «Буквоеда». «Надеемся, что совсем скоро покупатели магазинов в Петербурге смогут увидеть первые перемены, которые будут связаны с изменениями в организации торгового пространства», – сообщили в «Читай-городе».

Кто в «Буквоеде» хозяин

Сеть «Буквоед» была основана в Петербурге в 2000 году предпринимателем Денисом Котовым. Спустя два года контрольный пакет акций купило издательство «Эксмо». В 2008 столичный собственник объявил об объединении петербургской сети с другим своим розничным проектом «Новый книжный» (позже ребрендирован в «Читай-город»). Сообщалось, что мажоритарный пакет акций в новой компании будет принадлежать «Эксмо», а остальные акции распределятся между совладельцами «Нового книжного» и «Буквоеда» Михаилом Иванцовым и Денисом Котовым.

По данным СПАРК, ООО «Буквоед» принадлежит АО «Национальная книжная сеть», владельцами которого являются пять неназванных граждан России. ООО «Читай-город» также находится во владении пятерых акционеров – Михаила Иванцова, Дениса Котова, совладельцев «Эксмо» Олега Новикова и Андрея Гредасова, а также гендиректора издательства АСТ Павла Гришкова.

Инициатором более тесной интеграции собеседники издания называют именно Олега Новикова. По словам одного из источников «Фонтанки», его не устроили финансовые показатели «Буквоеда». Так, в 2017 году, по данным СПАРК, компания незначительно сократила выручку (3,6 млрд рублей против 3,62 млрд рублей в 2016 году), но при этом заметно снизила прибыль (128 млн рублей против 206,6 млн рублей в 2016 году). Притом что сам книжный рынок в последние два года рос. Так, по оценке «Эксмо-АСТ», в 2017 году его объем составил 92,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Объем тиражей увеличился на 9%, до 486 млн экземпляров.

Снижение прибыли может быть обусловлено высокими темпами развития сети. В 2017 году «Буквоед» открыл 24 магазина. По данным сайта компании, всего сеть насчитывает 142 точки, из них 86 в Петербурге.

Чтение на две столицы

Процесс интеграции происходит отнюдь не гладко, говорят собеседники «Фонтанки». Два ключевых вопроса, в которых московская и петербургская сторона не сходятся во мнении, это формат магазинов и развитие сети.

В частности, московские акционеры-издатели хотели бы видеть в «Буквоеде» больше книжной продукции. «В последнее время стало понятным, что потенциал книжной группы больше, чем многие предполагали. Мы уверены, этому будут рады и читатели, и издатели», – прокомментировали в «Читай-городе».

Сейчас, по оценке аналитического агентства INFOLine, до половины продаж петербургского ретейлера приходится не на книги, а на сувениры и другие сопутствующие товары. Хотя они могут приносить больше прибыли, чем литература, их избыток несет риски потери позиционирования. «Яркий пример тому «Юлмарт» – они начинали с компьютерной техники и были в этом сильны, но после того как расширили ассортимент, компьютеры у них покупать перестали, а другие категории не приносили желаемой прибыли», – комментирует глава INFOLine Иван Федяков.

О том, что Москва всерьез взялась за развитие «Буквоеда», свидетельствует информация на сайте поиска работы hh.ru, где можно найти вакансию бренд-менеджера сети «Буквоед», размещенную от имени «Читай-города». В обязанности такого сотрудника будет входить в частности «разработка и реализация общей концепции бренда «Буквоед», а также «бюджетирование и контроль исполнения плана маркетинговых мероприятий».

В «Буквоеде» не считают, что столичный формат лучше местного. «Мы будем использовать опыт «Читай-города» в тех секторах, где у них лучше достижения. Там, где эффективнее «Буквоед», будем работать по собственным технологиям», – говорит Денис Котов. От запуска новых точек ретейлер отказываться не собирается, хотя вдвое урезал план по развитию. В конце прошлого года «Буквоед» пообещал открыть 35-40 магазинов в 2018 году, преимущественно в регионах СЗФО. Но пока запустил только четыре точки. Но на рассмотрении у компании находится 15 новых адресов, говорит Денис Котов.

У москвичей свое мнение. «Целиться в большее количество – это амбициозно и похвально, но не всегда реализуемо. Тем более что важно не только количество, но и качество», – возражают в «Читай-городе». По мнению Ивана Федякова, место для развития есть, но слишком быстрая экспансия может привести к потере рентабельности. «Книжная розница и так самая неэффективная с точки зрения выручки с квадратного метра и может выжить только на льготных ставках», – комментирует эксперт.

Кроме того, по данным собеседников «Фонтанки», московские акционеры рассматривают возможность более серьёзной оптимизации торговой сети в Петербурге, вплоть до закрытия 10-12 нерентабельных магазинов. В «Буквоеде» говорят о более мягкой оптимизации – в виде сокращения избыточных площадей. «Объектов, от которых мы готовы отказываться, единицы», – отметил Денис Котов.

Сотрудники петербургской компании опасаются, что усиление московского влияния может не оставить петербургскому руководству выбора. Столичный офис уже назначает в Петербург постоянных сотрудников, которые внедряют в петербургском новые бизнес-процессы. Такое параллельное управление заставляет нервничать петербургскую команду. Тем более примеры печального исхода противостояния московских и петербургских собственников есть. Так, владелец сети «Техношок» был вынужден выйти из бизнеса после объединения с московской «Техносилой». В затяжном конфликте вокруг ретейлера «Юлмарт» петербургские собственники винят московскую А1, представляющую интересы миноритариев.

Но, по словам Дениса Котова, до корпоративной войны дело пока не дошло. «Если будет конфликт, это будет зафиксировано на собрании акционеров. Тогда могут быть разные сценарии — продажа пакета или, наоборот, его расширение», – сказал он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»