18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +21
$ 66.38р
75.23р
12:45 15.08.2018
Расширенный поиск

Бизнес
15.08.2018 10:09
Печать

«Буквоед» теряет самостоятельность: акционеры сливают сеть с московским «Читай-городом»

Интеграция происходит на фоне снижения прибыли и замедления экспансии петербургской сети. Руководство компании говорит об оптимизации процессов, участники рынка - о назревающем корпоративном конфликте.

«Буквоед» теряет самостоятельность: акционеры сливают сеть с московским «Читай-городом»

Антон Белицкий/Коммерсантъ

О том, что петербургская книжная сеть «Буквоед» фактически переходит в подчинение московской «Читай-город», «Фонтанке» сообщили несколько источников, близких к компании. По их словам, управление ключевыми процессами (закупки, согласование планов акций в магазинах и др.) уже перенесено в столицу или согласовывается с московскими кураторами. На очереди — пересмотр формата, позиционирования и сокращение площадей. 

Генеральный директор и основатель «Буквоеда» Денис Котов заверил «Фонтанку», что о попытке недружественного поглощения речи не идет, но имеет место «процесс интеграции», наметившийся еще в 2008 году. Именно тогда было сделано объявление о слиянии «Буквоеда» и столичной сети «Новый книжный» (позже переименована в «Читай-город») под эгидой издательства «Эксмо», но фактически ретейлеры развивались независимо.

«Из-за высоких темпов роста сетей интеграционный процесс был затруднен», – пояснил предприниматель. Он подтвердил, что существует поручение акционеров произвести объединение «по тем функциям и тем секторам, где централизация принесет экономический эффект». Например, в сфере закупок и управления торговыми акциями в магазинах. 

В «Читай-городе» сообщили, что сейчас книжные магазины московской и петербургской сетей действительно управляются из единого центра, а также, что предстоит работа над повышением эффективности «Буквоеда». «Надеемся, что совсем скоро покупатели магазинов в Петербурге смогут увидеть первые перемены, которые будут связаны с изменениями в организации торгового пространства», – сообщили в «Читай-городе». 

Кто в «Буквоеде» хозяин

Сеть «Буквоед» была основана в Петербурге в 2000 году предпринимателем Денисом Котовым. Спустя два года контрольный пакет акций купило издательство «Эксмо». В 2008 столичный собственник объявил об объединении петербургской сети с другим своим розничным проектом «Новый книжный» (позже ребрендирован в «Читай-город»). Сообщалось, что мажоритарный пакет акций в новой компании будет принадлежать «Эксмо», а остальные акции распределятся между совладельцами «Нового книжного» и «Буквоеда» Михаилом Иванцовым и Денисом Котовым.

По данным СПАРК, ООО «Буквоед» принадлежит АО «Национальная книжная сеть»,  владельцами которого являются пять неназванных граждан России. ООО «Читай-город» также находится во владении пятерых акционеров – Михаила Иванцова, Дениса Котова, совладельцев «Эксмо» Олега Новикова и Андрея Гредасова, а также гендиректора издательства АСТ Павла Гришкова. 

Инициатором более тесной интеграции собеседники издания называют именно Олега Новикова. По словам одного из источников «Фонтанки», его не устроили финансовые показатели «Буквоеда». Так, в 2017 году, по данным СПАРК, компания незначительно сократила выручку (3,6 млрд рублей против 3,62 млрд рублей в 2016 году), но при этом заметно снизила прибыль (128 млн рублей против 206,6 млн рублей в 2016 году). Притом что сам книжный рынок в последние два года рос. Так, по оценке «Эксмо-АСТ», в 2017 году его объем составил 92,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Объем тиражей увеличился на 9%, до 486 млн экземпляров.

Снижение прибыли может быть обусловлено высокими темпами развития сети. В 2017 году «Буквоед» открыл 24 магазина. По данным сайта компании, всего сеть насчитывает 142 точки,  из них 86 в Петербурге.

Чтение на две столицы

Процесс интеграции происходит отнюдь не гладко, говорят собеседники «Фонтанки». Два ключевых вопроса, в которых московская и петербургская сторона не сходятся во мнении, это формат магазинов и развитие сети.

В частности, московские акционеры-издатели хотели бы видеть в «Буквоеде» больше книжной продукции. «В последнее время стало понятным, что потенциал книжной группы больше, чем многие предполагали. Мы уверены, этому будут рады и читатели, и издатели», – прокомментировали в «Читай-городе». 

Сейчас, по оценке аналитического агентства INFOLine, до половины продаж  петербургского ретейлера приходится не на книги, а на сувениры и другие сопутствующие товары. Хотя они могут приносить больше прибыли, чем литература, их избыток несет риски потери позиционирования. «Яркий пример тому «Юлмарт» – они начинали с компьютерной техники и были в этом сильны, но после того как расширили ассортимент, компьютеры у них покупать перестали, а другие категории не приносили желаемой прибыли», – комментирует глава INFOLine Иван Федяков.

О том, что Москва всерьез взялась за развитие «Буквоеда», свидетельствует информация на сайте поиска работы hh.ru, где можно найти вакансию бренд-менеджера сети «Буквоед», размещенную от имени «Читай-города». В обязанности такого сотрудника будет входить в частности «разработка и реализация общей концепции бренда «Буквоед», а также «бюджетирование и контроль исполнения плана маркетинговых мероприятий».  

В «Буквоеде» не считают, что столичный формат лучше местного. «Мы будем использовать опыт «Читай-города» в тех секторах, где у них лучше достижения. Там, где эффективнее «Буквоед», будем работать по собственным технологиям», – говорит Денис Котов.  От запуска новых точек ретейлер отказываться не собирается, хотя вдвое урезал план по развитию. В конце прошлого года «Буквоед» пообещал  открыть 35-40 магазинов в 2018 году, преимущественно в регионах СЗФО. Но пока запустил только четыре точки.  Но на рассмотрении у компании находится 15 новых адресов, говорит Денис Котов. 

У москвичей свое мнение. «Целиться в большее количество – это амбициозно и похвально, но не всегда реализуемо. Тем более что важно не только количество, но и качество», – возражают в «Читай-городе». По мнению Ивана Федякова, место для развития есть, но слишком быстрая экспансия может привести к потере рентабельности. «Книжная розница и так самая неэффективная с точки зрения выручки с квадратного метра и может выжить только на льготных ставках», – комментирует эксперт.

Кроме того, по данным собеседников «Фонтанки», московские акционеры рассматривают возможность более серьёзной оптимизации торговой сети в Петербурге, вплоть до закрытия 10-12 нерентабельных магазинов. В «Буквоеде» говорят о более мягкой оптимизации – в виде сокращения избыточных площадей. «Объектов, от которых мы готовы отказываться, единицы», – отметил Денис Котов.

Сотрудники петербургской компании опасаются, что усиление московского влияния может не оставить петербургскому руководству выбора. Столичный офис уже назначает в Петербург  постоянных сотрудников, которые внедряют в петербургском новые бизнес-процессы. Такое параллельное управление заставляет нервничать петербургскую команду. Тем более примеры печального исхода противостояния московских и петербургских собственников есть. Так, владелец сети «Техношок» был вынужден выйти из бизнеса после объединения с московской «Техносилой». В затяжном конфликте вокруг ретейлера «Юлмарт» петербургские собственники винят московскую А1, представляющую интересы миноритариев. 

Но, по словам Дениса Котова, до корпоративной войны дело пока не дошло. «Если будет конфликт, это будет зафиксировано на собрании акционеров. Тогда могут быть разные сценарии — продажа пакета или, наоборот, его расширение», – сказал он. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Setl City
15.08.2018 11:47

Setl City вышла во второй тур конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Элитный ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City номинирован на получение премии PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 по итогам отборочного тура в категории «Жилая недвижимость. Регионы»
АО «Строительный трест»
14.08.2018 17:40

Пятый лот ЖК «Капитал» введен в эксплуатацию

Компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого комплекса «Капитал» в Кудрово
ГК «Эталон»
14.08.2018 16:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» проплыл на доске по каналам Санкт-Петербурга

Талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот – принял активное участие в III международном фестивале «Фонтанка-SUP 2018», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя
«Главстрой-СПб»
14.08.2018 15:57

21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» сообщает о прохождении аккредитации шести корпусов 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Сбербанке. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,2% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
14.08.2018 14:43

Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в доме №18 жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
Setl City
14.08.2018 13:33

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад c бассейном в ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проектирование и строительство осуществлялись за счет собственных средств Setl City
14.08.2018 11:43

«Алмаз – Антей» познакомит со своей деятельностью кадровый резерв Госкорпорации по организации воздушного движения

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Алмаз – Антей» запустили совместную программу, по ознакомлению кадров с деятельностью Концерна.
АО «Строительный трест»
14.08.2018 11:20

Военная ипотека доступна покупателям квартир ЖК NEWПИТЕР

Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» 7 лот ЖК NEWПИТЕР, который возводится компанией «Строительный трест» в пос. Новоселье
ГК «Эталон»
14.08.2018 10:49

ЖК «Эталон-Сити» победил в конкурсе «Лучший реализованный проект»

ЖК «Эталон-Сити» от Группы «Эталон» набрал 34 233 голоса москвичей и стал победителем открытого голосования в номинации «Лучший проект многоквартирных домов повышенной комфортности»
13.08.2018 15:33

«Алмаз — Антей» впервые вошёл в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения
ГК "КВС"
13.08.2018 14:00

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 18 августа с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК "КВС"
13.08.2018 12:28

Безопасность клиентов превыше всего

Компания «КВС» возводит комплекс «Жили-Были» в Выборгском районе с закрытой дворовой территорией. Придомовое пространство продумано самым тщательным способом: жители могут общаться, заниматься спортом на свежем воздухе и активно проводить свободное время в полной безопасности