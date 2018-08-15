СМИ узнали о попытке смягчить пенсионную реформу. Властям предлагают сохранить льготы в старых границах пенсионного возраста

В правительстве России и регионах страны обсуждают возможность сохранить льготы в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию (55/60 лет) после его повышения. Об этом 15 августа пишет РБК со ссылкой на собеседников, близких к правительству, а также источники в «Единой России».

Вероятно, меру предложат осенью в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, указал один из собеседников, близких к правительству. По его словам, сохранение льгот, права на которые возникают при нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования. Это «самый легкий из вопросов», объясняет источник, — льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

Идея продолжить предоставлять пенсионные льготы исходя из действующего пенсионного возраста звучала на одном из июньских мероприятий думской фракции единороссов, тему поднял глава фракции Сергей Неверов, рассказал РБК источник в «Единой России». Вопрос обсуждался в том числе с Министерством труда, добавил он. Против идеи выступал Минфин, поскольку речь идет о выпадающих доходах регионов, указал единоросс.

Регионы также предлагают законодательно установить понятие «предпенсионный возраст» аналогичный текущему пенсионному. Для граждан предпенсионного возраста предлагается установить дополнительные гарантии защиты трудовых прав, льготы, касающиеся программ переподготовки кадров, социального обеспечения, рассмотреть возможность дополнительного оплачиваемого отпуска в течение года, перечисляет предложения источник агентства.

Пенсионеры в России не платят налог на недвижимое имущество и освобождаются от налогообложения «шести соток» земли, а также обладают региональными льготами на проезд в общественном транспорте и получают различные выплаты из региональных бюджетов в качестве надбавок. Кроме того, регионы субсидируют пенсионерам оплату коммунальных услуг: на них имеют право пенсионеры, коммунальные платежи которых превышают 22% среднего дохода всех совместно проживающих членов семьи. Для пенсионеров из семей, где нет трудоспособных граждан, этот показатель может быть снижен до 15%.