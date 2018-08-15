12-летняя разбилась, гуляя по бывшему заводу «Красный треугольник». Ее спасают в больнице Раухфуса

Школьница получила тяжелые травмы, сорвавшись с высоты на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга. Прогулка по заброшенным цехам закончилась в больнице им. Раухфуса.

Несчастный случай произошел около двух часов дня 14 августа. Девочка 12 лет разбилась, упав с 4 этажа одного из зданий бывшего завода на набережной Обводного канала, 134. Как стало известно «Фонтанке», она потеряла равновесие и оступилась. Подростка доставили в детскую больницу на Лиговском проспекте около 15:00 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

В Петербурге подростки нередко получают тяжелые травмы, гуляя по заброшенным территориям. В июле ровесник пострадавшей сорвался вниз, гуляя по «заброшке» на площади Стачек. Он получил перелом позвоночника, сотрясение и другие травмы.

Еще одно заброшенное здание на проспекте Стачек стало роковым для шестилетней девочки, которая развлекала себя, бегая по полуразрушенным лестницам.