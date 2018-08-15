Северная Корея обнародовала телеграмму Путина. В ней он сообщил, что готов к встрече с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщил, что готов к личной встрече в ближайшее время. Содержание документа 15 августа раскрыло государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Телеграмма была поздравительной по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова. В ней российский лидер отметил, что отношения двух стран носят конструктивный и дружественный характер и подтвердил намерение провести переговоры. «Я подтверждаю, что готов вскоре встретиться с вами для обсуждения двусторонних вопросов и региональных проблем», — говорится в тексте.

В ответ Ким Чен Ын также направил Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями, но в ней ничего не говорится о возможной встрече.

«Благородная традиция двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага, стала прочной основой дружбы и движущей силы для развития двусторонних отношений в соответствии с требованиями новой эры», – цитирует документ ЦТАК.

В мае встречу с лидером Северной Кореи провел глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. Визит может пройти в сентябре в рамках Восточного экономического форума. Приезд Лаврова предварял переговоры главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в июне в Сингапуре.