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Общество
15.08.2018 08:48
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Турция вступила в торговую войну с США и ввела пошлины до 140 процентов на американские товары

Турция вступила в торговую войну с Соединенными Штатами и резко увеличила ряд ввозных пошлин на американские товары. Мера стала ответом на повышение пошлин на сталь и алюминий, что вызвало обвал турецкой лиры.

Как 15 августа сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, указ подписал президент страны Тайип Эрдоган. Согласно документу, пошлины на легковые автомобили увеличиваются на 120 процентов, на спиртные напитки — на 140 процентов, на табачную продукцию – на 60 процентов, на косметику — до 60 процентов.

После заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции местная валюта обновила исторический минимум 2001 года, рухнув на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары, чтобы спасти экономику и объявил о бойкоте американской электроники.

США уже находятся в состоянии торговой войны с Евросоюзом, который также получил аналогичные пошлины на алюминий и ответил 25-процентными пошлинами на ряд американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро. Аналогичная ситуация сложилась в отношениях с Поднебесной. Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на товары из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов, в КНР ответили симметричными мерами. Тогда администрация Трампа подготовила список товаров еще на 200 миллиардов, а сам президент заявил, что готов дойти до суммы в половину триллиона.

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