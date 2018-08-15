Один пострадавший при обрушении строительных лесов на Гражданской умер в реанимации. Остальные в тяжелом состоянии

Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Адмиралтейском районе Петербурга накануне. По данным источника «Фонтанки», несовместимые с жизнью травмы получил мужчина лет 30 на вид. Документов при нем не было. Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу с проломленной головой и сломанными ребрами. Несмотря на старания медиков, пострадавший умер в нейрореанимации.

Смерть пациента подвердили в Мариинской больнице.

В стационаре остаются четверо граждан Молдовы, которые упали с высоты третьего этажа. Состояние мужчин оценивается как тяжелое. Рабочим от 29 лет до 41 года, среди них есть два родных брата.

Напомним, 14 августа у дома на Гражданской улице, 8, обрушились строительные леса – с 4 по 1 этаж. Пострадали рабочие строительной компании «Альтернатива», которые проводили капитальный ремонт фасада здания. После ЧП Фонд капремонта начал проверку всех строительных лесов в Петербурге.