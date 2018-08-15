В Саратовской области застрелили судью. Подозреваемого в убийстве задержали в ту же ночь

Судью Энгельсского районного суда Рината Кудашева убили в Саратовской области в ночь на 15 августа. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Им оказался родственник погибшего.

Как сообщает ИА «Взгляд-Инфо», инцидент произошел в Балтае. Около часа ночи 40-летнего судью с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве.

Следственный комитет России по Саратовской возбудил уголовное дело об убийстве.

Ринат Кудашев Родился 2 апреля 1978 года в Красноармейске. В 1995 году он поступил в Саратовскую государственную академию права, окончив вуз в 2000-м. С 2008 года по 2015 год осуществлял полномочия мирового судьи судебного участка № 11 города Энгельса. В 2015 году президент Владимир Путин назначил Кудашева районным судьей.