Японские учёные прикрепили к двуногому роботу крылья и научили его летящей походке. Он пригодится создателям мультфильмов

Двуногого робота с закреплённым на нём квадрокоптером создали японские инженеры. Дрон помогает устройству передвигаться в нужном направлении и сохранять равновесие. Авторы представили разработку на конференции SIGGRAPH 2018, сообщает 14 августа издание «N+1».

Как пишет издание, каждая нога робота состоит из двух сегментов, и в каждом из двух соединений установлен сервомотор. Алгоритм, управляющий ногами, получает скорость квадрокоптера и, исходя из этих данных, выстраивает движение конечностей таким образом, чтобы они останавливались при соприкосновении с землей.

Робота нельзя использовать вне специально оборудованного помещения. Создатели рассматривают его как исследовательский проект, который можно применять на практике только для развлечения — например, для создания реалистично ходящего персонажа мультфильма.