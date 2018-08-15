Гладков: Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака

Композитор Григорий Гладков, друг Эдуарда Успенского, подтвердил смерть писателя, о которой ранее сообщили в СМИ.

Как пишет 14 августа агентство городских новостей «Москва», Гладков рассказал, что Успенский в последние годы страдал от онкологического заболевания.

«Да, Э. Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», – сказал Гладков.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Успенский скончался в своем доме в деревне Пучково в Новой Москве на 81-м году жизни.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Московской области. Он является автором детских книг о крокодиле Гене и Чебурашке, «Приключениях в Простоквашино», братьях Колобках и многих других. Писатель и драматург также являлся сценаристом множества анимационных фильмов — например, знаменитых серий про «Дядюшку Ау», «Веру и Анфису» и «Гарантийных человечков».