На скачках в Словакии задержали российского бизнесмена, обвиняемого в махинациях с недвижимостью

На юге Словакии задержали российского бизнесмена Валентина Виноградова. Об этом 14 августа пишет РБК со ссылкой на официального представителя посольства России в Словакии Владислава Куликова.

Виноградов задержан по международному ордеру на 40 суток в соответствии с положениями конвенции об экстрадиции. По данным местных СМИ, полиция настигла россиянина во время проведения скачек.

Российские власти обвиняют Виноградова в махинациях с недвижимостью в период с 2007 по 2009 годы. Дело возбуждено по жалобе российского-канадского бизнесмена Алекса Шнайдера, который является сооснователем компании Midland Resources Holding Limited и его бывшего партнера по Midland Group, украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина. Сам Виноградов якобы заявил, что действие, за которое его преследуют, не является в Словакии преступлением.

По данным в СМИ, Виноградов был гендиректором Midland Development. Компания собиралась построить в России и на Украине около 1 млн кв.м. офисов и торговых центров, а также 600 тыс. кв.м. гостиниц и жилья. В 2009 году из-за нехватки финансирования было объявлено о заморозке всех проектов.