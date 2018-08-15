В Кремле отказали матери Сенцова в просьбе его помиловать. Режиссер должен сам обратиться к Путину

Управление по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ официально ответило на просьбу о помиловании матери украинского режиссера Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.

Как сообщает 14 августа «Громадське», просьбу Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения. Однако в ответе администрации президента уточняется, что для начала процедуры помилования Сенцов должен сам обратиться к Владимиру Путину с такой просьбой. Ранее осужденный режиссер неоднократно говорил, что делать этого не собирается.

Окончательное решение о помиловании может принять только президент России, подчеркивается в документе. Напомним, 10 августа судьбу Сенцова Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном. 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова, который держал голодовку на тот момент 88-й день. Фото передала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она же заявила, что состояние у украинца «удовлетворительное». Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан говорила, что состояние у него «катастрофическое».