В Кремле отказали матери Сенцова в просьбе его помиловать. Режиссер должен сам обратиться к Путину
Управление по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ официально ответило на просьбу о помиловании матери украинского режиссера Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.
Как сообщает 14 августа «Громадське», просьбу Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения. Однако в ответе администрации президента уточняется, что для начала процедуры помилования Сенцов должен сам обратиться к Владимиру Путину с такой просьбой. Ранее осужденный режиссер неоднократно говорил, что делать этого не собирается.
Окончательное решение о помиловании может принять только президент России, подчеркивается в документе. Напомним, 10 августа судьбу Сенцова Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном. 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова, который держал голодовку на тот момент 88-й день. Фото передала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она же заявила, что состояние у украинца «удовлетворительное». Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан говорила, что состояние у него «катастрофическое».
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.