Советник Трампа по нацбезопасности собирается в турне по Израилю и Украине. С российским коллегой он встретится в Женеве

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе проведет встречу в Женеве с российским представителем «для обсуждения ряда вопросов в сфере национальной безопасности». Об этом 14 августа сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Болтон сначала встретится с официальными лицами в Израиле и на Украине, после чего проведет встречу в Женеве с «российским коллегой». Сандерс уточнила, что речь идет о «логическом продолжении» саммита в Хельсинки, где Трамп и Путин провели переговоры с глазу на глаз.

Отметим, в Белом доме не назвали, с кем именно будет разговаривать Болтон. Ранее в Кремле сообщали, что с советником президента США по нацбезопасности встретится секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.