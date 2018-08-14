В Генуе объявили двухдневный траур по погибшим при обрушении автомобильного моста

Двухдневный траур объявили власти Генуи после обрушения моста, где погибли, по предварительным оценкам, 35 человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации 14 августа.

«В знак соболезнования, солидарности и поддержки всех генуэзцев по отношению к родственникам погибших при обрушении моста днями траура объявлены 15 и 16 августа», — говорится в сообщении.

Напомним, около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа. В результате, по предварительной информации, погибли 35 человек, среди них ребёнок. Госпитализировали 14 пострадавших. За десять минут до происшествия по переправе проехал бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито вместе с детьми.