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СМИ: Умер Эдуард Успенский. Писатель и драматург скончался на 81-м году жизни
Писатель, сценарист, советский и российский драматург Эдуард Успенский умер. Об этом 14 августа сообщает Пятый канал.
По данным издания, Успенский находился в частном доме в деревне Пучково под Москвой. О причинах смерти пока ничего не сообщается. Писателю было 80 лет.
Успенский прославился в первую очередь как автор детских книг о крокодиле Гене и Чебурашке, «Приключениях в Простоквашино», братьях Колобках и многих других. Он также являлся сценаристом множества анимационных фильмов — как про героев своих книг, так и других — например, знаменитой серии про «Дядюшку Ау», «Веру и Анфису» и «Осьминожек».
В марте 2018-го Успенский дал интервью «Фонтанке», в котором рассказал о конфликте с Союзмультфильмом и анонсировал новую повесть «Битва за Простоквашино».