СМИ: Умер Эдуард Успенский. Писатель и драматург скончался на 81-м году жизни

Писатель, сценарист, советский и российский драматург Эдуард Успенский умер. Об этом 14 августа сообщает Пятый канал.

По данным издания, Успенский находился в частном доме в деревне Пучково под Москвой. О причинах смерти пока ничего не сообщается. Писателю было 80 лет.

Успенский прославился в первую очередь как автор детских книг о крокодиле Гене и Чебурашке, «Приключениях в Простоквашино», братьях Колобках и многих других. Он также являлся сценаристом множества анимационных фильмов — как про героев своих книг, так и других — например, знаменитой серии про «Дядюшку Ау», «Веру и Анфису» и «Осьминожек».

В марте 2018-го Успенский дал интервью «Фонтанке», в котором рассказал о конфликте с Союзмультфильмом и анонсировал новую повесть «Битва за Простоквашино».