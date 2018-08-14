В Ленобласти косуля с перебитой ногой попросила помощи у людей

Раненый оленёнок вышел к людям в Приозерском районе Ленобласти 14 августа. Жители садоводства поспешили на помощь хромому зверьку. Пациента отправили на лечение в центр помощи животным «Велес».

Как рассказали «Фонтанке» зоозащитники, девочке-косуле около 3-4-месяцев, у неё подозрение на перелом. Судя по характеру травмы, возможно, оленёнка сбила машина. Рана запущена, животное ослабло.

Сейчас в центре получает помощь ещё один оленёнок. Ему дали имя Борей. Новорожденного зверька покинула мама, его пришлось выхаживать людям с помощью козьего молока.