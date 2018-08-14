«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. Он не смог одолеть ПАОК

Московский футбольный клуб «Спартак» 14 августа сыграл вничью с греческим ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра на стадионе «Открытие арена» в Москве закончилась со счетом 0:0. Предыдущий матч «Спартак» проиграл со счетом 2:3. Таким образом, по сумме двух матчей столичный клуб не смог пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, команда будет играть только в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, в Лиге чемпионов остались только два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА. Жеребьевка группового этапа пройдет 30 августа.