Удальцова арестовали за несанкционированную акцию в день согласованного митинга. Он «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ»

Мещанский суд Москвы признал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Он арестован на 30 суток.

Об этом в своем Facebook сообщила жена оппозиционера Анастасия Удальцова. «Обвинили в уничтожении на митинге 28 июля портретов лиц, похожих на руководителей государства, что якобы является нарушением проведения порядка мероприятия», – пишет она.

Отметим, Удальцов был задержан днем 14 августа. Сам митинг прошел 28 июля, он был согласован с московскими властями, в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. В суде посчитали, что сжигал портреты Удальцов в рамках некой другой, несанкционированной, акции.

Как пишет жена оппозиционера, он сам считает, что «данный арест направлен на то, чтобы не дать ему заниматься организацией новых акций протеста против пенсионной реформы, в частности шествия и митинга 2 сентября <...> Удальцов считает свое преследование произволом, в связи с этим объявил голодовку протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста».

Адвокаты собираются обжаловать решение Мещанского суда в Мосгорсуде.