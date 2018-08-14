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Город
14.08.2018 22:31
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Набеги мышей и прорыв канализации: жители дома на Гражданской, где обрушились леса, рассказали о ремонте

Жители восьмого дома на улице Гражданской, где в результате обрушения строительных лесов пострадали пятеро рабочих, уверяют, что уже практически год живут в коммунальном аду. Капитальный ремонт дома превратился в капитальную катастрофу, горожане во всём винят компанию-подрядчика и рассказывают страшные истории о нашествии крыс и жизни без туалета.

Как пояснил «Фонтанке» один из жильцов дома 14 августа, компания «Альтернатива» в прошлом году меняла на Гражданской, 8 внутридомовые коммуникации. При работе с канализационными трубами произошёл засор, жильцы нескольких квартир в течение недели не могли пользоваться туалетом. «Всё выносили в пакетах на помойку», — отметила жительница дома Анастасия. По её словам, никакого расписания при проведении ремонтных работ не было, воду отключали хаотично.

Неоднократно случались и протечки в коммуникациях, жильё затапливало. Рабочие, по словам жильцов, использовали дешёвые и некачественные материалы. Кроме того, сам процесс ремонта проходил очень шумно, но жильцам удалось добиться перерыва хотя бы на выходные.

«Когда осенью прошлого года эти ремонтники нарушили в доме все коммуникации, понаделали кучу ненужных дыр, полезли мыши в квартиры верхних этажей, а в нижние — крысы. Я в своей квартире выкинул 10 мышеловок, заполненных грызунами», — рассказал один из жильцов.  

По словам горожанина, когда ремонт переместился из квартир во двор, стало невыносимо громко. Кто-то из соседей не выдержал и стал гоняться за рабочим с криками: «Устроили нам тут блокаду». Застигнутый врасплох рабочий признался, что не так часто получает вознаграждение за свой труд, чтобы работать качественнее.

На Гражданской, 8 обрушились строительные леса, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Ремонтом по этому адресу занимается компания «Альтернатива», её руководитель Надежда Занько на вопрос о происшествии ответила «До свидания». После инцидента фонд капитального ремонта проверит устойчивость всех строительных лесов на территории города.

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