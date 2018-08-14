«Стихотворение содержит в себе все буквы алфавита от А до Я». Суд разрешил публиковать произведение «Алфавит» Ильи Резника без его согласия

Издатели азбуки вправе публиковать популярное стихотворение «Алфавит» без согласия его автора. Такое решение вынес арбитражный суд.

Произведение «Алфавит» было написано Ильей Резником и как песня исполнялось на музыку Раймонда Паулса. Исключительную лицензию на использование своих произведений поэт передал ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг». Обнаружив стихотворение в «Азбуке», выпущенной издательством «Просвещение», продюсерская компания предъявила иск о нарушении исключительных авторских прав.

Однако суд признал публикацию правомерной. Ведь действующий Гражданский кодекс РФ допускает цитирование в учебных целях правомерно обнародованных произведений без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом должно указываться имя автора, а объем заимствования – быть оправдан целью цитирования. Служители Фемиды установили, что спорная «Азбука» включена в утвержденный образовательным ведомством федеральный список рекомендуемых для школ учебников.

«Азбука – это учебник, по которому изучают грамоту, в нем изложены буквы по порядку и слова, начинающиеся с этих букв. Стихотворение И. Резника содержит в себе все буквы алфавита от А до Я. Таким образом, в учебных целях оправдано было осуществить цитирование в полном объеме», – отмечается в решении суда. Кроме того, Резник передал продюсерской компании права на музыкальное произведение, которое издательство «Просвещение» не исполняло и не воспроизводило.

«В действиях ответчика по размещению в учебнике литературного произведения – стихотворения И. Резника «Алфавит» – отсутствует нарушение прав истца на использование музыкального произведения», – заключил суд, отклоняя требования ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг». К такому же выводу пришла и апелляционная коллегия, решение вступило в законную силу.