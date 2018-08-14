Ходорковский создает фонд для расследования преступлений против журналистов

Бизнесмен Михаил Ходорковский и его бывший партнер Леонид Невзлин создали фонд, который займется расследованием преступлений против журналистов. Об этом 14 августа сообщил сам Ходорковский на своей странице в Facebook.

На проект «Правосудие для журналистов» (Justice for journalists) пока выделено 5 млн долларов из средств Невзлина и Ходорковского. «Цель Фонда – организация и финансирование международных расследований преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов», – говорится в сообщении на странице бизнесмена в соцсети.

«Убийство трех журналистов в Центральноафриканской Республике, которые сотрудничали с одной из моих исследовательских инициатив, глубоко повлияло на меня. Преступления против журналистов — это глобальная проблема. Каждый год десятки журналистов убивают по всему миру, и большинство этих преступлений остаются ненаказанными. Как я вижу, фонд «Правосудие журналистов» – это один из способов борьбы с безнаказанностью. Мы надеемся сотрудничать с журналистами и правозащитными организациями и отдельными журналистами, которые считают, что те, кто совершает преступления против журналистов, должны быть преданы суду. Расследование убийства Кирилла, Александра и Орхана может стать первым приоритетным делом Фонда», – заявил Ходорковский.

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании.