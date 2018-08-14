Минтранс предлагает потратить более 20 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Министерство транспорта России предложило компенсировать перевозчикам часть затрат на топливо, чтобы авиакомпании не поднимали цены на билеты из-за подорожания керосина. Как пишет РБК, об этом 14 августа в Мурманске заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

По его словам, из-за роста цен на топливо, дополнительные расходы авиакомпаний в 2018 году могут составить около 50 млрд рублей. Половину этой суммы, около 22,5 млрд, Дитрих и предложил компенсировать из бюджета.

«Ожидаем, что совокупный рост цены (на авиакеросин — прим. ред.) по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу, — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов — на увеличение цены на авиакеросин», — заявил министр транспорта.

Субсидии будут доставаться компаниям, исходя из того, сколько каждая из них тратит топлива. Соответствующую инициативу в правительство России Минтранс направил якобы еще на прошлой неделе. Правда, в Минфине сообщили РБК, что к ним такие предложения не поступали.

Напомним, в июне 2018-го к вице-премьеру Максиму Акимову обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой ограничить рост цен на топливо. В противном случае члены объединения будут вынуждены поднять цены на билеты, говорилось в письме.