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Герой России контр-адмирал Рачук обвинен в мошенничестве. Он считается автором непревзойденного пуска баллистической ракеты с подводной лодки

Контр-адмирал Сергей Рачук стал фигурантом уголовного дела о зарплатах «мертвых душ». К характеристикам на обвиняемого в особо крупном мошенничестве приобщена репутация «штучного» подводника, которую Владимир Путин в свое время оценил в звание Героя России.

Вручение государственных наград. Звание Героя России присвоено капитану 1 ранга Сергею Рачуку.
Вручение государственных наград. Звание Героя России присвоено капитану 1 ранга Сергею Рачуку.
Фото: фото с сайта kremlin.ru

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, Сергей Рачук обвинен в хищении бюджетных средств на своей действующей должности. Он является заместителем начальника Военно-учебного научного центра «Военно-морская академия» – главной кузницы кадров ВМФ. Рачуку вменяется фиктивное оформление третьих лиц на работу и получение за них зарплат.

Уголовное дело по статье 159 часть 4 УК «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено, по информации «Фонтанки», еще в первых числах июля. Его принимали к производству военные следователи Следственного комитета. Обыски прошли в пригороде Петербурга в коттедже, занимаемом Рачуком, и его служебном кабинете.

Информацию о мероприятиях в отношении контр-адмирала подтвердили «Фонтанке» один сотрудник со степенью кандидата военных наук ВУНЦ и член диссертационного совета.

«Слухи о Сергее Владимировиче, будто бы он пользуется оформленной на чужое имя зарплатной картой, ходили еще с весны. До последнего не верили, ведь солидный же человек, обеспечен государством. Но потом в академию пришли с обыском», – уточнил один из них.

По данным «Фонтанки», размер мошенничества оценен в сумму около 2 млн рублей. Они переводились на имя формально трудоустроенного работника, а деньгами якобы распоряжался лично Рачук. Главной «мертвой душой» в деле значится известный подводник, капитан 1 ранга в отставке Александр Шпаков. На подлодке он отходил более двадцати лет, а с 2001 по 2009 годы возглавлял 506-й Учебный Краснознаменный отряд подводного плавания (УКОПП) на Васильевском острове.

Сергею Рачуку 54 года. На атомных подлодках служил с 1987 года. В 1999-м стал командиром К-117 «Брянск». В августе-сентябре 2006 года, пока корабль находился в ремонте, Рачук и его экипаж пересели на атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-84 «Екатеринбург». Он дошел до Северного полюса и провел пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты из-под четырехметрового льда по полигону Чижа на территории Ненецкого автономного округа. Это задание тогдашний министр обороны Сергей Иванов признал сложнейшим из-за минимальной дальности пуска и риска. Владимир Путин вручил Рачуку Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Рачук после получения награды ушел на штабные должности. До 2010 года служил замкомандира дивизии подлодок Северного флота, потом возглавлял военно-морское управление Западного военного округа, откуда и перешел в ВУНЦ заместителем начальника.

«Командир подводной лодки – это человек, который падает с ног от усталости и тут же вскакивает от сознания ответственности», – цитировали Рачука «Вести» в день Героев Отечества.

Сведения о доходах Сергея Рачука в открытом доступе отсутствуют. По данным «Фонтанки», к началу 2018-го за ним числились спортивный кроссовер Jaguar F-Pace 2017 года выпуска, цена которого начинается от 3,2 млн рублей, и 250-сильная Toyota Highlander 2014-го.

По уголовному делу о 2 млн свободу передвижений Рачуку ограничивать не стали. После передачи дела в суд ему, возможно, станет проблематично совмещать заседания с реализацией грандиозных планов Минобороны по переводу всех филиалов ВУНЦ «Военно-морская академия» в Кронштадт.


© Фонтанка.Ру
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