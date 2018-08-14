Предание Вечному огню венков на Марсовом поле превратилось в уголовное дело

Сжигание цветов на мемориале в центре Петербурга за неделю из мелкого хулиганства выросло в уголовное дело. Поступок горожанина, бросившего в Вечный огонь венки на Марсовом поле, сочли осквернением места захоронения.

Как рассказали 14 августа в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, в отношении 36-летнего безработного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

7 августа на Марсовом поле задержали нетрезвого безработного, который кидал в Вечный огонь траурные венки. Тогда сжигание растительности квалифицировали как административное преступление и составили протокол о мелком хулиганстве.

Для справки: в 2016 году горожане превратили Вечный огонь на Марсовом поле в мангал. Шашлыки тогда успели не только пожарить,но и съесть. Полиция пикник не прерывала.