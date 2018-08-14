«Фонтанка» за 60 секунд — 14 августа

Впервые за неделю рубль начал расти, хоть Конгресс США и опубликовал анонсированный пакет санкций против России.

На фоне экономической драмы бывший глава «Морского вокзала» Сергей Курочкин задумался о пенсии. Правда, он должен всем почти миллиард и хочет успеть оттяпать выплаты из конкурсной массы до увеличения пенсионного возраста. Сидит за границей и переживает – пропадут его пенсионные сбережения на родине.

Дело человека против машины рассмотрят в Арбитражном суде Петербурга. Автомобиль с российского завода Nissan стоял себе ночью в гараже и вроде как загорелся. Его подозревают в смертельном поджоге.

В Кронштадте ожидают глобального прибавления юных моряков, и население там все будет ходить строем. Руку к этому приложил Владимир Путин.

В Генуе не выдержал пролёт моста. Бетонные плиты расплющили десятки автомобилей. Пока власти https://www.fontanka.ru/2018/08/14/069/ подтвердили гибель 30 человек. За десять минут до трагедии по переправе проехал экс-футболист «Зенита» Кришито с семьей.

А в Петербурге обрушились строительные леса, пятеро рабочих отправились в больницу. Руководство компании-подрядчика отреагировало на происшествие лаконично: «До свидания».

А правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления о стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на будущий год. Траты на еду учащихся школ и колледжей с 1 сентября 2019 года вырастут на 2 – 6 рублей на каждый из приемов пищи. Завтрак вырастет с 56 до 58 рублей, обед – с 98 до 102 рублей, а комплексный обед подорожает и вовсе с 154 до 160 рублей. Ведь все говорят: детям – лучшее, они – наше всё.