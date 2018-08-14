Петербургская теннисистка Кузнецова выступит в US Open

Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова получила wild card (специальное приглашение) на последний в сезоне турнир серии Большого шлема — US Open (Открытый чемпионат США). Об этом 14 августа сообщает пресс-служба турнира.

33-летняя Светлана Кузнецова – двукратная победительница турниров Большого шлема, в том числе на ее счету победа в US Open в 2004 году. На сегодняшний день петербурженка занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.

Напомним, что в юности Кузнецовой пришлось уехать из Петербурга из-за отсутствия условий для тренировок. Спустя годы в интервью «Фонтанке» она рассказала, что не держит зла на родной город.