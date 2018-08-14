Центр «Антон тут рядом» открывает свои творческие мастерские для всех желающих

Первый в России Центр творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает двери своих мастерских для всех желающих. Теперь у петербуржцев есть возможность не просто приобрести сувениры, сделанные руками студентов Центра, а создать их самим и тем самым помочь – все вырученные средства будут направлены на поддержку мастерских.

В настоящее время «Антон тут рядом» переживает не лучшие времена. Из-за проблем с финансированием с января 2019 года может закрыться часть программ, включая программу творческих мастерских. Причина – отток крупных пожертвований со стороны бизнеса и сокращения государственных субсидий.

В творческих мастерских Центра студенты – взрослые люди с аутизмом – делают фирменную продукцию ручной работы: керамическую посуду, блокноты, текстильные сумки, предметы интерьера. Всего в Центре работают пять творческих мастерских: керамическая, швейная, столярная, декораторская и переплётная. На занятиях студенты делают кувшины, чашки, подушки, деревянные подносы, зеркала, блокноты и многие другие аксессуары. Весь год студенты трудятся в мастерских и развивают коммуникативные, социальные и трудовые навыки. Всё это – шаг к социализации и возможности самостоятельной жизни.

Открывая двери своих мастерских для всех желающих, в Центре надеются, что это поможет «удержаться на плаву». Керамическая и швейная мастерская приглашают на занятия по созданию и росписи посуды, декоративной подушки и текстильной сумки-шопер. Штампы, линогравюры и трафареты для декора сделаны по рисункам студентов Центра. Преподаватели помогут реализовать задумку каждого участника с любым уровнем подготовки. Программа занятий рассчитана на взрослых и детей от 10 лет. Все материалы предоставляются на месте.

Боле подробно о работе мастерских, а также зарегистрироваться на занятия можно ЗДЕСЬ.