Экс-футболист «Зенита» Кришито проехал с детьми по мосту в Генуе за 10 минут до его обрушения

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито рассказал, что мост в Генуе (Италия) обрушился всего через 10 минут после того, как он проехал по нему вместе со своими детьми.

«Я пишу это сообщение всем тем, кто пишет мне, беспокоится обо мне и моей семье. Мы все в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за 10 минут до его обрушения. Мои мысли со всеми семьями жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких вещей. Нам нужна безопасность, нужно что-то делать», – написал Кришито на своей странице в Instagram и добавил видеозапись, как он ехал по переправе.

Напомним, около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа. В результате погибли 30 человек. На месте происшествия продолжают работать 200 спасателей.

Доменико Кришито стал игроком петербургского «Зенита» 27 июня 2011 года. За семь лет защитник провел в составе сине-бело-голубых 224 матча (в том числе 54 — с капитанской повязкой), забил 20 мячей и отдал 27 результативных передач. Летом 2018 года Кришито вернулся в свой родной клуб – «Дженоа» (Генуя, Италия). Контракт подписан на 5 лет.