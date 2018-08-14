В России появится стратегия поддержки медицинского волонтёрства

Всероссийское общественное движение "Волонтёры-медики" разрабатывает "Стратегию поддержки медицинского волонтёрства в субъекте РФ". В начале 2019 года документ планируют направить в регионы, сообщает 14 августа ТАСС.

О стратегии рассказал председатель движения Павел Савчук на молодежном образовательном форуме "Машук", который проходит в Пятигорске. По его словам, запрос на документ есть. В частности, региональные власти готовы поддерживать волонтёров, но не знают, как это сделать.

"Зачастую в регионах хотят и готовы поддерживать волонтёров, но не совсем знают, что нужно сделать, консультируются у нас", – сказал Савчук.

Стратегия объединит в себе комплекс поддержки медицинского волонтёрства: учёт потребностей медицинских организаций в волонтерской деятельности, создание системы материальной и нематериальной поддержки и другие аспекты деятельности добровольцев.

Документ будет согласован с заинтересованными волонтерскими организациями и Минздравом.