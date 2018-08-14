Geely своими миллиардами хочет поднять Lotus до Ferrari

Китайский автогигант Geely собирается инвестировать 1,9 миллиарда долларов в британский бренд Lotus, пишет Topspeed. Китайцы владеют 51 процентом акций британской марки, остальное принадлежит малайзийской компании Erika Automotive. Однако в связи с амбициозными планами Geely намерена существенно увеличить свою долю — возможно, до 100 процентов.

В последние годы Lotus был не очень заметен в автомобильном мире — ни новинок, ни громких премьер. Последнее, что вы о нем могли слышать, это то, что в далеком уже 2008 году именно Lotus поставил Илону Маску 2500 шасси и кузовов от Lotus Elise, из которых и были сделаны Tesla Roadster. Кстати, Elise выпускается уже с 1996 года, что не говорит в пользу марки: за это время можно было и что-то новое придумать. Еще две модели — Lotus Exige и Lotus Evora — выпускаются, соответственно, с 2000 и 2008 годов и являются по сути вариантами «Элизы» — первая просто с металлической крышей, а вторая чуть увеличена, чтобы впихнуть сзади еще два детских сиденья.

И вот теперь с Британских островов приходят сообщения, что новые китайские владельцы не только планируют возродить былую славу марки, но и собираются сделать из нее люксовый суперкар. Стало известно, что китайцы намерены открыть второй завод Lotus в Британии и новый исследовательско-конструкторский центр, в дополнение к скромной дизайн-студии, которая имеется сейчас. Уже объявлено о дополнительном найме 200 новых инженеров для работы над будущими проектами.

Почти два миллиарда долларов инвестиций для в общем-то скромного бренда — это, конечно, очень много. Geely не скрывает своих планов вывести Lotus в число «лидирующих глобальных люксовых брендов», где их основными конкурентами будут ни много ни мало, а сами Ferrari и Porsche.