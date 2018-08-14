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14.08.2018 18:57
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Мэра Оренбурга подозревают в получении взятки. Он задержан

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении 600 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство в области строительства, сообщается в официальном аккаунте СК РФ в Twitter 14 августа.

"Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч – Борисову", — говорится в сообщении ведомства.

 

 

Арапов задержан в качестве подозреваемого. Устанавливается происхождение 4,2 миллиона рублей, изъятых в его служебном кабинете.

Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.

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