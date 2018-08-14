Москвича проткнуло «дворником» насмерть, когда он дал девушке порулить

Страшная авария произошла в Москве с каршеринговым автомобилем. Но дело тут не в каршеринге, а в необдуманном поступке.

Как сообщает 14 августа «Пятый канал», молодой человек с девушкой катались на машине, взятой в прокат, по ночной Москве. Он предложил ей порулить, и на МКАД она не справилась с управлением и врезалась в ЗИЛ. Переднюю часть легковушки смяло, и молодого человека, сидевшего на переднем пассажирском сиденье, проткнуло «дворником». Он скончался до приезда скорой помощи. Девушка, находившаяся за рулём, отделалась лёгкими травмами.

Видео: YouTube/Bekbolsun Muratov

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, 12 августа каршеринговый «Хёндэ Солярис» врезался в столб на трассе «Кола» под Петербургом. За рулём тоже была девушка, а на пассажирском сиденье – молодой человек. Но в тот раз как раз погибла водитель, а пассажир выжил, хоть и получил серьёзные травмы.

