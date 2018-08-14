С бывшего арбитражного управляющего ИК «Таврический» взыскали 24 млн рублей убытков

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал 24 млн рублей с Алексея Родина, который в 2015 — 2017 годах был конкурсным управляющим ИК «Таврический».

Инициаторами взыскания стали кредитор — ООО «Меридиан» — и нынешний конкурсный управляющий ИК «Таврический» Константин Митрякович. Как пояснил «Фонтанке» теперь уже третий конкурсный управляющий ИК Петр Остроумов, к Родину был целый набор претензий, суть которых заключалась в том, что не была обеспечена сохранность производственного имущества ИК, что повлекло его утрату — оно было разукомплектовано и разбито, некоторые позиции утрачены. При этом были траты на охрану. Их также потребовали признать убытками. Требования были частично удовлетворены на указанную выше сумму. Телефон Родина оказался отключен.

Как писала «Фонтанка», ранее ИК возглавлял брат сенатора от Коми Евгения Самойлова Максим Самойлов. В 2011 году инвестиционная компания взяла у Сбербанка кредит в 3,2 млрд рублей под будущие контракты с Минобороны. Поручителем стал Евгений Самойлов. На тот момент фирму возглавлял уже не его брат, а отец. После того как Анатолий Сердюков покинул Минобороны, контракт на поставку угля был расторгнут, ИК «Таврический» обанкротилась, а Сбербанк не смог вернуть свои миллиарды. Фигурантов этой истории, а большинство из них петербуржцы, «Фонтанка» подробно описывала.