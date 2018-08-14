Петербургский велогонщик погиб из-за травм, полученных на соревнованиях в Ленобласти

Петербургский велосипедист Василий Венедиктов скончался в результате травм, полученных во время одного из этапов Кубка веломарафонов Ленинградской области на территории центра активного отдыха «Туутари-Парк». Как 14 августа рассказал «Фонтанке» один из участников веломарафона, трагедия произошла примерно на 17-м км трассы.

«Это был достаточно стремительный спуск по полевой дороге, переходящей во в меру крутой подъем. На спуске после дождей образовалась скрытая под травой и засохшая за сухие дни перед гонкой глиняная колея, в которую попадали колеса гонщиков. Василий удачно проехал это место, а дальше была промоина, в которую он угодил и вылетел вперед, сильно ударившись лицом. Он тут же потерял сознание, лицо было прилично повреждено», – рассказал участник, пожелавший остаться неизвестным.

Спортсмен был госпитализирован. 13 августа Василий Венедиктов скончался, так и не придя в сознание. У погибшего остались жена и две дочери. Отметим, что в рамках этих же соревнований пострадали и другие участники. У многих остались вывихи, серьезные рассечения и переломы. Спортсмены отмечают низкий уровень подготовки трассы, в частности отсутствие указателей на особо опасных участках.

Информацию о трагедии «Фонтанке» подтвердил один из организаторов соревнований Алексей Павлов – сам велогонщик, второй год подряд выступающий организатором Кубка веломарафонов Ленинградской области. По его словам, травматизм в этом виде спорте обычное явление и в этих соревнованиях количество пострадавших не было выше, чем обычно.

«К сожалению, такое могло случиться с каждым на каком-то другом старте. Василий упал со спуска и неудачно ударился. Падения в этом виде спорта — обычная вещь. Тут получилось, что в силу стечения обстоятельств получился очень сильный удар. Надо понимать, что это лидеры, для них главное – победы. Они не думают о своей безопасности. Василий был в шлеме, полностью экипирован и был очень опытным гонщиком. Дело в том, что участок, на котором он упал, ничем не выделялся по сравнению с другими. Если говорить, что на этом участке не было специальных отметок, тогда такими отметками можно всю трассу обставить. Это просто ужасное стечение обстоятельств», – заявил Павлов.

Проверку инцидента проводила полиция. После смерти Венедиктова материалы поступят в Следственный комитет.