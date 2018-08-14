Власти Петербурга и Ленобласти утвердили план по строительству метро до Кудрово

Областное и городское правительства договорились о том, как будет прокладываться участок метро до Кудрово по Лахтинско-Правобережной линии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

До июня 2019 года в Петербурге сделают его предпроект, затем до середины 2020 года власти двух регионов создадут проекты планировки и межевания территории под размещение метро. С августа 2020 года по январь 2023 года в Северной столице разработают проект строительства подземки, а само строительство начнется с марта 2023 года. Прокладка туннеля и возведение станции должны завершиться в декабре 2025 года.

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин сообщил о том, что областные власти проработали и готовы представить два варианта размещения электродепо «Правобережное», которое также должно появиться по трассировке оранжевой линии метро. По его словам, 47-й регион также готов обеспечить финансирование его строительства.

Властями города и области обсуждались и другие транспортные проекты в районе Кудрово, в том числе продолжение улицы Подвойского из Петербурга до Областной улицы. Представители Смольного настояли на том, что «пробить» улицу можно только для общественного транспорта, в то время как коллеги из Ленобласти хотели бы пустить по ней и простых водителей.